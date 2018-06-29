"Превратятся в мишени": Захарченко издал резонансное заявление о миротворцах на Донбассе

Главарь боевиков Александр Захарченко пригрозил расстреливать миротворцев ООН, если они зайдут на оккупированные территории Донбасса "по украинскому сценарию".

Об этом вождь пророссийских наемников оккупированной части Донецкой области сделал заявление во время так называемой "прямой линии".

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"Миротворческий контингент вводится только тогда, когда это согласовывают обе стороны конфликта. То есть, Украина и "Донецкая и Луганская народные республики", Донбасс. Только после этого войска ООН могут вводить", – подчеркнул боевик.

По его словам, миротворцы никогда не способствовали прекращению боевых действий.

"Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас будет на противников больше ... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", – подчеркнул боевик.

Кроме того, Захарченко отметил, что оккупанты на Донбассе поддерживают предложение России о размещении "голубых касок" только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ.

#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) 29 June 2018

Напомним, недавно еще один предатель Украины опальный экс- "регионал" Вадим Колесниченко заявил, что Украина будет разорвана на куски, если она пойдет против оккупантов Крыма.