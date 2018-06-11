Главарь боевиков Захарченко выдвинул условие относительно введения на Донбасс миротворцев ООН

Главарь пророссийских боевиков, орудующих на Донбассе, Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс. При этом главарь оккупантов отметил, что поддержит формат, озвученный президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Путин заявил, что поддерживает идею введения миротворцев ООН на Донбасс, но может говориться только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Читайте также: Захарченко планируют сместить с "поста": детали от Казанского

Отметим, что позиция Украины по этому вопросу заключается в том, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в "народный совет" предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будут охранять ООН, на линии разграничения с нами,

– сказал Захарченко.

"Но это не означает, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться", – подчеркнул он.

К слову, накануне Президент украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН позволит "выжать" оккупационные войска России с территории Донецкой и Луганской областей.