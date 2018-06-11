Ватажок бойовиків Захарченко висунув умову щодо введення на Донбас миротворців ООН

Ватажок проросійських бойовиків, що орудують на Донеччині, Олександр Захарченко заявив про готовність розглянути питання щодо введення миротворців ООН на Донбас. При цьому ватажок окупантів зазначив, що підтримає формат, озвучений президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Раніше Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас, але мовитися може тільки про функції забезпечення безпеки працівників ОБСЄ.

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Зазначимо, що позиція України щодо цього питання полягає в тому, що місія ООН повинна мати ширший мандат і розміститися на всій території Донбасу аж до кордону з Росією.

Якщо це буде формат, озвучений Володимиром Володимировичем Путіним, то моя позиція не змінюється: я готовий розглядати і вносити до "народної ради" пропозицію забезпечити безпеку місії ОБСЄ і поставити патрулі ОБСЄ, які охоронятиме ООН, на лінії розмежування з нами,

– сказав Захарченко.

"Але це не означає, що ми будемо відводити свої війська, щоб вони могли там вільно пересуватися", – наголосив він.

До слова, напередодні Президент україни Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН дозволить "вичавити" окупаційні війська Росії з території Донецької та Луганської областей.