Захарченка планують змістити з "посади": деталі від Казанського

Російського ставленика на Донбасі Олександра Захарченка незабаром можуть потіснити з "посади".

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський в Facebook.

За його словами, це пов’язане з відстороненням від кураторства над ставлениками РФ на окупованих територіях помічника російського президента Владислава Суркова.

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Останнім часом ходять чутки, що Захарченко ось-ось буде зміщений кураторами зі своєї посади, а разом з ним полетить голова і його найближчого соратника Тимофєєва. У травні був відсторонений від кураторства Сурков. А оскільки Захарченко є його ставлеником, то йому теж пророкують швидке падіння,

– пояснив Казанський.

За його словами, наступниками Захарченка можуть стати троє осіб – Денис Пушилін, Ходаковський чи Бобков.

"Цікаво, що в своєму останньому інтерв'ю Путін порівняв Донбас з Чечнею і запропонував Україні інтегрувати ОРДЛО по чеченському сценарієм. Саме цю саму думку в своїх інтерв'ю зазвичай повторює і Бобков. Видно, вже уявив себе "донецьким Кадировим", – додав Казанський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що представник Кремля на перемовинах із США щодо ситуації на Донбасі Владислав Сурков також найближчим часом може покинути займану ним посаду.