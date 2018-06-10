Захарченко планируют сместить с "должности": детали от Казанского

Российского ставленника на Донбассе Александра Захарченко вскоре могут потеснить с "должности".

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в Facebook.

По его словам, это связано с отстранением от кураторства над ставленниками РФ на оккупированных территориях помощника российского президента Владислава Суркова.

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В последнее время ходят слухи, что Захарченко вот-вот будет смещен кураторами со своего поста, а вместе с ним полетит голова и его ближайшего соратника Тимофеева. В мае был отстранен от кураторства Сурков. А поскольку Захарченко является его ставленником, то ему тоже предсказывают скорое падение,

– пояснил Казанский.

По его словам, преемниками Захарченко могут стать три человека – Денис Пушилин, Ходаковский или Бобков.

"Интересно, что в своем последнем интервью Путин сравнил Донбасс с Чечней и предложил Украине интегрировать ОРДЛО по чеченскому сценарию. Именно эту же мысль в своих интервью обычно повторяет и Бобков. Видно, уже представил себя "донецким Кадыровым", – добавил Казанский.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что представитель Кремля на переговорах с США относительно ситуации на Донбассе Владислав Сурков также в ближайшее время может покинуть занимаемую им должность.