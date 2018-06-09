Захарченко пожаловался на массовые потери среди командиров пророссийских боевиков Донетчины

Главарь российских оккупационных войск орудующих в Донецкой области, Александр Захарченко заявил, что пророссийские боевики ежемесячно теряют "известных командиров", таких как погибшие "Гиви" и "Моторола".

Об этом Захарченко рассказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу.

"На самом деле у нас ежемесячно погибают ребята, тоже известнные командиры, просто они меньше общались с журналистами", – заявил главарь пророссийских боевиков.

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Захарченко отметил, что на войне "это нормальное явление", а каждый из погибших командиров российских оккупационных сил "знал, на что идет".

Он также пообещал, что на следующей неделе оккупанты обнародуют личные данные организаторов и исполнителей убийств пророссийских боевиков.

К слову, по данным украинской разведки, 6 июня на Донбассе были ликвидированы 3 пророссийских боевика, и еще 16 – получили ранения.