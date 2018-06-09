17:48
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Захарченко поскаржився на масові втрати командирів проросійських бойовиків Донеччини

747 Читать новость на русском
Олександр Захарченко розповів про втрати проросійських бойовиків на Донбасі
Олександр Захарченко розповів про втрати проросійських бойовиків на Донбасі / Фото з вільних мереж

Ватажок російських окупаційних військ, що орудують на Донеччині, Олександр Захарченко заявив, що проросійськи бойовики щомісяця втрачають "відомих командирів", таких як загиблі "Гіві" і "Моторола".

Про це Захарченко розповів в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу.

"Насправді у нас щомісяця гинуть хлопці, теж відомі командири, просто вони менше спілкувалися з журналістами", – заявив ватажок проросійських бойовиків.

Читайте також: Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків "Мамая" на Донбасі

Захарченко зазначив, що на війні "це нормальне явище", а кожен із загиблих командирів російських окупаційних сил "знав, на що йде".

Він також пообіцяв, що наступного тижня окупанти оприлюднять особисті дані організаторів і виконавців убивств проросійських бойовиків.

До слова, за даними української розвідки, 6 червня на Донбасі було ліквідовано 3 проросійських бойовиків, та ще 16 – поранено.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сьогодні, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 306
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1171
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 666
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сьогодні, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 8350
Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
сьогодні, 08:01 Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
3017
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук