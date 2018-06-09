Захарченко поскаржився на масові втрати командирів проросійських бойовиків Донеччини
Ватажок російських окупаційних військ, що орудують на Донеччині, Олександр Захарченко заявив, що проросійськи бойовики щомісяця втрачають "відомих командирів", таких як загиблі "Гіві" і "Моторола".
Про це Захарченко розповів в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу.
"Насправді у нас щомісяця гинуть хлопці, теж відомі командири, просто вони менше спілкувалися з журналістами", – заявив ватажок проросійських бойовиків.
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Захарченко зазначив, що на війні "це нормальне явище", а кожен із загиблих командирів російських окупаційних сил "знав, на що йде".
Він також пообіцяв, що наступного тижня окупанти оприлюднять особисті дані організаторів і виконавців убивств проросійських бойовиків.
До слова, за даними української розвідки, 6 червня на Донбасі було ліквідовано 3 проросійських бойовиків, та ще 16 – поранено.