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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко пояснив, що зроблять миротворці ООН з окупантами на Донбасі

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Миротворці ООН "вичавлять" російські окупаційні війська з Донбасу
Миротворці ООН "вичавлять" російські окупаційні війська з Донбасу / Фото з відкритих джерел

Миротворча місія Організації Об'єднаних Націй дозволить "вичавити" окупаційні війська Росії з території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом у Києві, передає "УНІАН".

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Порошенко розповів, що обговорив з принцом Ліхтенштейну ініціативи України в ООН, підтримку королівством голосувань резолюцій щодо окупованого Криму та агресії Росії на Донбасі.

Я детально проінформував його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН відповідно до мандату Ради безпеки ООН, який дозволить створити безпековий компонент імплементації Мінських угод, він дозволить "вичавити" російські окупаційні війська з території України і припинити вбивства, які сьогодні тривають,
– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Миротворчий контингент Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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