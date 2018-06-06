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Порошенко объяснил, что сделают миротворцы ООН с оккупантами на Донбассе

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Миротворцы ООН "выжмут" российские оккупационные войска с Донбасса
Миротворцы ООН "выжмут" российские оккупационные войска с Донбасса / Фото из открытых источников

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций позволит "выжать" оккупационные войска России с территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве, передает "УНИАН".

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Порошенко рассказал, что обсудил с принцем Лихтенштейна инициативы Украины в ООН, поддержку королевством голосований резолюций относительно оккупированного Крыма и агрессии России на Донбассе.

Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать безопасный компонент имплементации Минских соглашений, он позволит "выжать" российские оккупационные войска с территории Украины и прекратить убийства, которые сегодня продолжаются,
– подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории оккупированных регионов Донбасса, где продолжается война, а также на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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