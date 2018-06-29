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"Перетворяться на мішені": Захарченко видав резонансну заяву про миротворців на Донбасі

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Захарченко пригрозив розстрілювати миротворців ООН, якщо вони зайдуть на Донбас "за українським сценарієм"
Захарченко пригрозив розстрілювати миротворців ООН, якщо вони зайдуть на Донбас "за українським сценарієм" / Соцмережі

Ватажок бойовиків Олександр Захарченко пригрозив розстрілювати миротворців ООН, якщо вони зайдуть на окуповані території Донбасу "за українським сценарієм".

Про це вождь проросійських найманців окупованої частини Донеччини заявив під час так званої "прямої лінії".

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"Миротворчий контингент вводиться тільки тоді, коли це погоджують обидві сторони конфлікту. Тобто, Україна та "Донецька й Луганська народні республіки", Донбас. Лише після цього війська ООН можуть вводити", – підкреслив бойовик.

За його словами, миротворці ніколи не сприяли припиненню бойових дій.

"Інакше, якщо вони хочуть увійти за українським сценарієм, вони будуть перетворюватися на мішені. У нас стане на супротивників більше... Чим більше супротивників, тим легше стріляти, цілитися не треба", – підкреслив бойовик.

Крім того, Захарченко зауважив, що окупанти на Донбасі підтримують пропозицію Росії про розміщення "блакитних касок" тільки на лінії зіткнення та охорону миротворцями місії ОБСЄ.

Нагадаємо, нещодавно ще один зрадник України опальний екс-"регіонал" Вадим Колесніченко заявив, що Україну буде розірвано на шматки, якщо вона піде проти окупантів Криму.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Миротворчий контингент Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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