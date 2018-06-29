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Скандальний екс-регіонал Колесніченко пригрозив Україні та Порошенку

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Вадим Колесніченко пригрозив "розірвати на шматки" українську владу
Вадим Колесніченко пригрозив "розірвати на шматки" українську владу / Фото з вільних мереж

Колишній народний депутат України від Партії регіонів Вадим Колесніченко пригрозив "розірвати на шматки" українську владу, якщо вона піде на військові дії проти окупованого Криму. При цьому український півострів скандальний політик назвав Росією.

Свою заяву Колесніченко, який кілька років тому втік до Криму, зробив у коментарі сепаратистському виданню "Політнавігатор".

Так екс-регіонал відреагував на навчання артилеристів Військово-морських сил ЗСУ, які пройшли на Херсонщині на адмінмежі з Кримом.

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"Будь-які навчання українців, американців, європейців, спрямовані на те, щоб посягнути на територіальну цілісність Росії, в тому числі на вторгнення до Криму, отримають гідну відповідь, про що сказав міністр оборони Шойгу..." , – запевнив Колесніченко.

Будь-яка країна, яка тільки зазіхне на Крим, буде розірвана на шматки. Це не слова, а ті реалії, в яких ми тут проживаємо, в Криму,
– наголосив екс-нардеп України.

Окрім того, Колесніченко пригрозив чинній владі знищенням своїми ж людьми.

"Ситуація Саддама Хусейна для нього (президента України) буде здаватися солодким цукром, порівняно з тим, що на нього чекає. Ось чому вони намагаються брязкати зброєю, грати мускулами, яких немає, проводити мобілізаційні дії...", – заявив екс-регіонал.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Анексія Криму Петро Порошенко Вадим Колесніченко Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
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