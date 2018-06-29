Скандальный экс-регионал Колесниченко пригрозил Украине и Порошенко

Бывший народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко пригрозил "разорвать на куски" украинскую власть, если она пойдет на военные действия против оккупированного Крыма. При этом украинский полуостров скандальный политик назвал Россией.

Свое заявление Колесниченко, который несколько лет назад бежал в Крым, сделал в комментарии сепаратистскому изданию "Политнавигатор".

Так экс-регионал отреагировал на учения артиллеристов Военно-морских сил ВСУ, которые прошли на Херсонщине на админгранице с Крымом.

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"Любые учения украинцев, американцев, европейцев, направленные на то, чтобы посягнуть на территориальную целостность России, в том числе на вторжение в Крым, получат достойный ответ, о чем сказал министр обороны Шойгу...", – заверил Колесниченко.

Любая страна, которая только посягнет на Крым, будет разорвана на куски. Это не слова, а те реалии, в которых мы здесь проживаем, в Крыму,

– отметил экс-нардеп Украины.

Кроме того, Колесниченко пригрозил действующей власти уничтожением своими же людьми.

"Ситуация Саддама Хусейна для него (президента Украины) будет казаться сладким сахаром по сравнению с тем, что его ждет. Вот почему они пытаются бряцать оружием, играть мускулами, которых нет, проводить мобилизационные действия...", – заявил экс-регионал .