Презентовали систему мониторинга пользования недрами – основу экономического паспорта украинца

В Раде по нацбезопасности и обороне презентовали систему мониторинга пользования недрами Украины. На основании ее данных будут формировать экономические паспорта украинцев.

Презентация системы мониторинга пользования недрами состоялась в офисе Президента 14 декабря. Ее представил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Узнайте больше Экономический паспорт украинца: что это такое, кто, когда и сколько средств сможет получить

Детали системы мониторинга пользования недрами

Новая система дает возможность увидеть все разрешения на пользование недрами в разрезе территорий, в частности, областей и общин. В ней также есть информация о владельцах недр, добыче полезных ископаемых и уплате рентной платы.

В системе автоматизировано будет обновляться информация о

спецразрешениях на пользование недрами,

конечных бенефициарных собственников и учредителей компаний, являющихся владельцами спецразрешений,

условиях выдачи и истории изменений статусов, территории расположения недр, добыче за последний год и за все время действия разрешения,

месторождении полезных ископаемых, скважин нефти и газа,

начисленной рентной плате на спецразрешение и уплате ренты в контексте владельцев разрешений и общин и тому подобное.

Все данные для системы предоставили Государственная служба геологии и недр, Государственная налоговая служба и Министерство юстиции.

Именно на основании данных этой системы планируют осуществлять выплаты от пользования недрами, которые станут основой экономического паспорта украинца.

Для того, чтобы была система контроля, мы разработали такой инструмент, который позволяет на любой вопрос находить ответы,

– отметил Данилов.

Система мониторинга пользования недрами будет полностью публичной и открытой.

Экономический паспорт украинца: что известно

Владимир Зеленский 6 декабря внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Документ предусматривает, что все деньги, плата за использование украинских недр будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. Когда они будут достигать 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами, в частности, на получение образования.

Интересно – Дмитрий Костюк рассказал об экономических паспортах в Украине: смотрите видео