Презентація системи моніторингу користування надрами відбулася в Офісі Президента 14 грудня. Її представив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Деталі системи моніторингу користування надрами

Нова система дає можливість побачити усі дозволи на користування надрами у розрізі територій, зокрема, областей і громад. У ній також є інформація про власників надр, видобуток корисних копалин і сплату рентної плати.

У системі автоматизовано оновлюватиметься інформація про

спецдозволи на користування надрами,

кінцевих бенефіціарних власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів,

умови видачі та історію зміни статусів, територію розташування надр, видобуток за останній рік та за весь час дії дозволу,

родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу,

нараховану рентну плату на спецдозвіл і сплату ренти в контексті власників дозволів та громад тощо.

Усі дані для системи надали Державна служба геології та надр, Державна податкова служба та Міністерство юстиції.

Саме на підставі даних цієї системи планують здійснювати виплати від користування надрами, які стануть основою економічного паспорта українця.

Для того, щоб була система контролю, ми розробили такий інструмент, який дозволяє на будь-яке питання знаходити відповіді,

– зазначив Данілов.

Система моніторингу користування надрами буде повністю публічною і відкритою.

Економічний паспорт українця: що відомо

Володимир Зеленський 6 грудня вніс у Верховну Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

Документ передбачає, що всі гроші, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима, зокрема, на здобуття освіти.

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