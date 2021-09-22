Детали от Монастырского

В автомобиль попало 12 пуль. По словам министра внутренних дел, некоторые из них врачи извлекли из бедра Иванько.

Важно Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского

Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда производились выстрелы. Это дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места происшествия и провести необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле,

– заверил глава МВД.

Он отметил, что к следственно-розыскным действиям привлекли лучших оперативников, следователей, кинологическую службу и Службу безопасности Украины.

По словам Монастырского, следствие рассматривает 3 основных версии случившегося:

из-за государственной деятельности,

давление на первых лиц государства,

дестабилизация политической ситуации в Украине, в частности при участии спецслужб иностранных государств.

Главное об обстреле автомобиля Шефира

Под Киевом 22 сентября неизвестные лица обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского.

Шефир не пострадал, однако его раненого водителя пришлось госпитализировать. В больнице пострадавшему провели операцию. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

К сожалению, нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

В Офисе Президента нападение назвали террористическим актом, целью которого было запугать команду власти.

Полный текст публикации Дениса Монастырского в фейсбуке:

Без преувеличений, сегодня второй день рождения Сергея Шефира.

Следствие пока рассматривает три основных версии покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе с участием спецслужб иностранных государств.

Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда производились выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и провести необходимые следственные действия. Так что ситуация на контроле. К следственно-розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.

Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить!

Также сегодня в Черкассах произошло убийство предпринимателя. Основная версия следствия – умышленное убийство, совершенное по заказу. Дело на контроле.