Детали от Монастырского
В автомобиль попало 12 пуль. По словам министра внутренних дел, некоторые из них врачи извлекли из бедра Иванько.
Важно Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского
Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда производились выстрелы. Это дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места происшествия и провести необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле,
– заверил глава МВД.
Он отметил, что к следственно-розыскным действиям привлекли лучших оперативников, следователей, кинологическую службу и Службу безопасности Украины.
По словам Монастырского, следствие рассматривает 3 основных версии случившегося:
- из-за государственной деятельности,
- давление на первых лиц государства,
- дестабилизация политической ситуации в Украине, в частности при участии спецслужб иностранных государств.
Главное об обстреле автомобиля Шефира
- Под Киевом 22 сентября неизвестные лица обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского.
- Шефир не пострадал, однако его раненого водителя пришлось госпитализировать. В больнице пострадавшему провели операцию. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.
- К сожалению, нападавшим удалось скрыться с места происшествия.
- В Офисе Президента нападение назвали террористическим актом, целью которого было запугать команду власти.
Полный текст публикации Дениса Монастырского в фейсбуке:
Без преувеличений, сегодня второй день рождения Сергея Шефира.
Следствие пока рассматривает три основных версии покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе с участием спецслужб иностранных государств.
Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда производились выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и провести необходимые следственные действия. Так что ситуация на контроле. К следственно-розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.
Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить!
Также сегодня в Черкассах произошло убийство предпринимателя. Основная версия следствия – умышленное убийство, совершенное по заказу. Дело на контроле.