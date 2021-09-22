Деталі від Монастирського

В автомобіль потрапити 12 куль. За словами міністра внутрішніх справ, деякі з них лікарі витягли зі стегна Іванька.

Важливо Замах на Шефіра під Києвом: усе, що відомо про обстріл авто помічника Зеленського

Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли. Це дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця події і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі,

– запевнив очільник МВС.

Він наголосив, що до слідчо-розшукових дій залучили найкращих оперативників, слідчих, кінологічну службу та Службу безпеки України.

За словами Монастирського, слідство розглядає 3 основні версії того, що трапилося:

через державну діяльність,

тиск на перших осіб держави,

дестабілізація політичної ситуації в Україні, зокрема за участі спецслужб іноземних держав.

Головне про обстріл автомобіля Шефіра

Під Києвом 22 вересня невідомі особи обстріляли автомобіль першого помічника Володимира Зеленського.

Шефір не постраждав, однак його пораненого водія довелося госпіталізувати. В лікарні постраждалому провели операцію. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує.

На жаль, нападникам вдалося втекти з місця події.

В Офісі Президента напад назвали терористичним актом, метою якого було залякати команду влади.

Повний текст публікації Дениса Монастирського у фейсбуці:

Без перебільшень, сьогодні другий день народження Сергія Шефіра.

Слідство наразі розглядає три основні версії замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра та його водія: в зв'язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує. Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі. До слідчо-розшукових дій підключені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ.

Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити!

Також сьогодні в Черкасах трапилося вбивство підприємця. Основна версія слідства – умисне вбивство, вчинене на замовлення. Справа на контролі.