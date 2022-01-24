МИД поблагодарил страны, которые "трезво оценивают ситуацию"
4 государства заявили, что эвакуируют членов семей и сотрудников посольств или разрешат им добровольно покинуть Украину. Речь идет о США, Великобритании, Австралии и Германии.
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Остальные государства, а также Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО считают, что нет достаточных причин для такого шага. Кстати, такой позиции придерживаются и те страны, посольства которых расположены в областях, граничащих с Россией.
Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это – настоящее проявление солидарности с Украиной,
– подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что сейчас надо избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе.
Что известно об эвакуации дипломатов
- 24 января США предоставили право добровольного выезда из Украины своим дипломатам. В то же время их семьям приказали вернуться на родину.
- Великобритания решила эвакуировать часть работников своего посольства. Кроме того, правительство рекомендует британцам не ехать в Украину, если они не имеют на это очень важной причины.
- Германия отправит домой родных дипломатов и членов организаций. Кстати, билеты для них оплатит немецкое правительство.
- Вывезла дипломатов и Австралия. Кроме того, страна рекомендует своим гражданам покинуть Украину.
- Среди стран, которые объявили, что не видят причин для эвакуации дипломатов из Украины – Румыния, Польша, Эстония и Австрия,
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