Президент Австрии встретился с Зеленским и объяснил позицию по оружию
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен приехал в Киев с официальным визитом. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В ходе встречи обсудили вопросы энергетики и гуманитарного сотрудничества. Более того, австрийский президент объяснил, почему Вена не предоставляет Украине оружие, информирует 24 Канал.
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Что известно об официальной позиции Австрии по оружию
Президент Австрии прокомментировал "мирный план" Владимира Зеленского из 10 пунктов. Он отметил, что Вена:
- поддержит все дипломатические идеи и примет все дипломатические меры, чтобы остановить бои;
- будет делать все, чтобы выполнить этот план и поддержать его на всех возможных путях.
Совсем другой вопрос касается поставок вооружения Австрией. Вы знаете, вероятно, что нейтральность зафиксирована в австрийской конституции. И изменить конституцию можно только двумя третями в парламенте,
– заявил Александр Ван дер Беллен.
Тем не менее президент не видит сейчас такой готовности в Австрии. Он отметил, что это связано с историей, в частности, Второй мировой войной, 1955 годом, когда вступил в силу закон о постоянном нейтралитете Австрии.
Кроме того, австрийский лидер заявил, что страна уже запустила свое вооружение. Поэтому они не видят возможностей поставки оружия в Украину.
Мы экономили на бюджете наших вооруженных сил. Но стараемся делать все на уровне Евросоюза – не хотим мешать другим поставлять оружие в Украину,
– заявил президент Австрии.
Вена позволяет поставлять оружие странам НАТО в Украину транзитом через свою территорию воздухом или по земле.
Александр Ван дер Беллен признал, что его страна действительно мало может сделать в сфере вооружения, поэтому пытается сконцентрироваться в гуманитарной отрасли.
Президент Австрии сообщил, что Украине будет выделено 5 миллионов евро на восстановление трансформаторных подстанций в Украине.
Встреча Зеленского и Ван дер Беллена в Киеве: смотрите видео
Что известно о гуманитарной помощи от Австрии
Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима энергетическая поддержка. В частности, генераторы, 400 – 500 машин скорой помощи и автомобили для ГСЧС.
Также помощь в разминировании территорий, системы защиты от ударных дронов, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства нелетального характера, которыми Австрия могла бы существенно помочь.
Кроме того, президент Украины поблагодарил Австрию за гуманитарное сотрудничество и оказанную помощь в размере почти 200 миллионов евро.
Что известно о визите президента Австрии в Украину
- Президент Австрии Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Киев. Он заявил, что его страна вместе с президентом Владимиром Зеленским и храбрыми людьми Украины выступает за европейские ценности.
- Впоследствии австрийский лидер побывал в Буче Киевской области, в частности – на месте массового захоронения убитых и замученных возле церкви святого апостола Андрея Первозванного.
- Александр Ван дер Беллен заявил, что совершенные российскими военными преступления против человечности не должны остаться без наказания.