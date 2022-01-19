Радев, известный своими пророссийскими позициями, переизбран на второй срок в ноябре 2021 года.

Важно "Он под контролем России": у президента Болгарии объяснили его заявление о Крыме

В своем обращении к парламенту глава Болгарии пообещал работать над преодолением демографического кризиса, бедности и неравенства, а также над повышением уровня и качества жизни.

Демократия и верховенство права – это основы, которые нам необходимо восстановить,
– подчеркнул он.

Скандал вокруг антиукраинских заявлений Радева

Во время дебатов кандидатов в президенты накануне выборов Румен Радев заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными. Из-за этого МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Позже пресс-служба Радева разъяснила его позицию относительно оккупированного Крыма в рамках предвыборной кампании.

Что известно о президентских выборах в Болгарии

Первый тур президентских выборов в Болгарии состоялся 14 ноября 2021 года. На пост президента баллотировались 23 кандидата. Во второй тур прошли действующий президент Болгарии Румен Радев и Атанас Герджиков. Радев получил 49,42% голосов избирателей. Согласно данным социологических агентств, во втором туре за действующего президента отдали голоса 66% избирателей, за Герджикова – около 32%. Поэтому Радев останется на своем посту.