Радев, известный своими пророссийскими позициями, переизбран на второй срок в ноябре 2021 года.

Важно "Он под контролем России": у президента Болгарии объяснили его заявление о Крыме

В своем обращении к парламенту глава Болгарии пообещал работать над преодолением демографического кризиса, бедности и неравенства, а также над повышением уровня и качества жизни.

Демократия и верховенство права – это основы, которые нам необходимо восстановить,

– подчеркнул он.

Справка. Болгария, балканская страна с населением 6,5 миллиона человек, которая присоединилась к Европейскому Союзу в 2007 году, остается самым бедным членом блока из 27 стран.

Скандал вокруг антиукраинских заявлений Радева

Во время дебатов кандидатов в президенты накануне выборов Румен Радев заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными. Из-за этого МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Позже пресс-служба Радева разъяснила его позицию относительно оккупированного Крыма в рамках предвыборной кампании.