Неустанная икота: президент Бразилии попал в больницу при странных обстоятельствах

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Он пожаловался на безудержную икоту в течение нескольких дней и боль в желудке.

Политик попал в военный госпиталь утром 14 июля, говорится в его пресс-службе. Решение о госпитализации приняла команда медиков администрации Жаира Болсонару для того, чтобы "выяснить причины икоты".

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"Несмотря на его взволнованность, с главой страны все хорошо, однако он должен находиться под постоянным наблюдением в течение следующих двух дней", – говорится в сообщении пресс-службы президента Бразилии

Кроме того, по информации издания, Болсонару жаловался на икоту и раньше. По словам президента Бразилии, он начал страдать из-за нее после установления двух зубных имплантов.

По странному стечению обстоятельств, 14 июля должна состояться встреча Жаира Болсонару с представителями Сената, Палаты представителей и Верховного суда по вопросу о выступлении президента Бразилии против электронной машины для голосования накануне президентских выборов. В Бразилии они запланированы на 2021 год.

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