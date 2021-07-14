Неустанная икота: президент Бразилии попал в больницу при странных обстоятельствах
Источник:Globo
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Он пожаловался на безудержную икоту в течение нескольких дней и боль в желудке.
Политик попал в военный госпиталь утром 14 июля, говорится в его пресс-службе. Решение о госпитализации приняла команда медиков администрации Жаира Болсонару для того, чтобы "выяснить причины икоты".
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"Несмотря на его взволнованность, с главой страны все хорошо, однако он должен находиться под постоянным наблюдением в течение следующих двух дней", – говорится в сообщении пресс-службы президента Бразилии
Кроме того, по информации издания, Болсонару жаловался на икоту и раньше. По словам президента Бразилии, он начал страдать из-за нее после установления двух зубных имплантов.
По странному стечению обстоятельств, 14 июля должна состояться встреча Жаира Болсонару с представителями Сената, Палаты представителей и Верховного суда по вопросу о выступлении президента Бразилии против электронной машины для голосования накануне президентских выборов. В Бразилии они запланированы на 2021 год.
Операции президента Бразилии: кратко
- В сентябре 2018 года во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, президенту Бразилии нанесли ножевое ранение в живот. Из-за этого он перенес 2 срочные операции.
- Также Жаир Болсонару перенес операцию по удалению почечного камня.