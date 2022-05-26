Президент Чехии надеется, что война завершится победой Украины, а не "гнилым компромиссом"

Президент Швейцарии Игнацио Кассис и лидер Чехии Милош Земан встретились 26 мая. Впоследствии на совместном брифинге политики рассказали, что обсуждали, в частности, тему войны в Украине.

Земан высоко оценил тот факт, что, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария решительно поддержала санкции ЕС против России. Президент Чехии выразил надежду, что война закончится победой Украины, а не "гнилым компромиссом".

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Земан и Кассис о войне России против Украины

Милош Земан и Игнацио Кассис напомнили на брифинге, что Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, осудила агрессию России против Украины.

Обе стороны (Чехия и Швейцария – ред. 24 канал) надеются, что война будет закончена не гнилым компромиссом, а победой Украины,

– заверил лидер Чехии.

Кассис, в свою очередь, добавил, что Швейцария присоединилась к ряду санкций, введенных Евросоюзом против страны-агрессорки. По словам президента Швейцарской Конфедерации, его государство таким образом дает четкий сигнал о том, что оно выступает за западные ценности и имеет четкую позицию по вопросу войны в Украине.

Отношения между Чехией и Швейцарией

Кроме санкционных ограничений против России и поддержки Украины, лидеры государств обсудили отношения между своими странами . Земан отметил, что Чехия может вдохновляться Швейцарией в сфере инноваций, где конфедерация одна из передовых в мире. Кроме того, лидер Чехии охарактеризовал уровень двусторонних отношений между странами как "отличный" . Земан добавил, что это делает межгосударственную дискуссию еще более дружественной.

Встреча Милоша Земана и Игнацио Кассиса / Фото ČTK / Šulová Kateřina

Позиции Чехии и Швейцарии по поводу войны России против Украины: коротко

Сенат Чехии 11 мая признал военные преступления русской армии в Украине геноцидом. Парламентарии обнародовали официальное постановление, в котором осудили жестокую и агрессивную войну, которую Россия развязала против нашего государства. Кроме того, в республике заверили, что поддержат вступление Украины в Евросоюз, продолжат поставлять ВСУ военную технику, в частности, тяжелое вооружение, а также поддержат иски нашего государства против страны-агрессорки в международных судах.

русской армии в Украине геноцидом. Парламентарии обнародовали официальное постановление, в котором осудили жестокую и агрессивную войну, которую Россия развязала против нашего государства. Кроме того, в республике заверили, что поддержат вступление Украины в Евросоюз, продолжат поставлять ВСУ военную технику, в частности, тяжелое вооружение, а также поддержат иски нашего государства против страны-агрессорки в международных судах. Между тем Швейцария планирует конфисковать миллионные активы муртада Януковича – Юрия Иванющенко. Кроме того, нейтральное государство впервые за свою историю поддержало другую страну – Украину – в вооруженном конфликте и присоединилось к четвертому пакету санкций ЕС еще 25 марта. Речь идет, в частности, о запрете на экспорт товаров и услуг для энергетического сектора страны-агрессорки, запрете на российские товары из железа и стали, а также экспорте в страну-террористку предметов роскоши и приборов для морской навигации.

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