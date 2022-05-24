Президент Чехии не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан отклонил 11 запросов граждан Чехии на вступление в Вооруженные силы Украины. Отмечается, что такое решение было принято по рекомендациям Минобороны республики.

Об этом во вторник 24 мая сообщил спикер чешского президента Йиржи Овчачек. Ранее Земан разрешил 103 гражданам своей страны воевать в Вооруженных Силах.

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Земан отклонил 11 заявок на вступление ВСУ

После того, как Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в Вооруженные силы 103 граждан Чехии, его политика несколько изменилась. Сегодня 11 чехов получили отказ на участие в войне на территории Украины.

Исходя из рекомендации Министерства обороны, Президент Республики Чехия Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил запросы 11 граждан Чешской Республики относительно согласия на их вступление в Вооруженные силы Украины,

– написал Овчачек.

Ранее желание воевать на стороне Украины выразили более 500 чехов. Тогда премьер-министр Чехии Петр Фиала согласился с Земаном, что лица, идущие на войну, не будут считаться преступниками. В то же время политики заявили о сложности согласования коллективных запросов. Малоэффективным правительство Чехии считает и рассмотрение индивидуальных заявок.

По данным Минобороны, почти четыреста чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. Две недели назад Замок сообщил, что Земан одобрил въезд 103 чехов. По данным чешских СМИ, добровольцы уже участвовали в боевых действиях в Украине.

Сколько добровольцев из других стран воюет на стороне Украины

Еще в начале марта в Украину прибыли добровольцы из более 50 стран мира. Они помогают нам в борьбе с русскими захватчиками. Большинство из них присоединяется к рядам Интернационального легиона обороны. В частности, воины прибывают из Польши, государств Балтии, а также из отдаленных стран, в частности, из Скандинавии, Великобритании, США и т.д.

Желающих вступить в Интернациональный легион немало. Еще в начале полномасштабной войны сообщалось, что 20-30 тысяч добровольцев ожидали своей очереди на границе между Польшей и Украиной. Однако командование войска отбирает только тех, у кого есть боевой опыт.

В настоящее время известно о гибели по меньшей мере 15 иностранных граждан , воевавших за Украину. Среди них добровольцы из Грузии, Белоруссии, Великобритании и Нидерландов.

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