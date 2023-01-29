Новоизбранный президент Чехии вместе с президентом Словакии планируют посетить Украину, – СМИ

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, Петр Павел должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому 29 января.

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Что известно о предполагаемом визите

Отмечают, что в ходе телефонного разговора президент Чехии обсудит с Зеленским свой визит в Украину.

Павел намерен посетить Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Чапутова, которая встретилась с вновь избранным президентом Чехии в его предвыборном штабе, поддержала такую идею.

Выборы в Чехии: что известно о новом президенте

По результатам второго тура президентских выборов в Чехии победил 61-летний отставной генерал НАТО Петр Павел. В политике он относительно новое лицо, ведь до 2018 года занимался военной карьерой.

Он обошел бывшего премьера Андрея Бабиша.

По официальным результатам голосования, отставной генерал НАТО Петр Павел получил 58,32%, или 3,36 миллиона голосов. Соперник новоизбранного президента Андрей Бабиш получил 41,67%, или же 2,4 миллиона голосов.

Петр Павел решительно выступил за дальнейшую военную помощь Украине против вторжения России. В то же время Бабиш имел тесные связи с венгерским президентом Виктором Орбаном, который известен скандальными заявлениями относительно Украины.

Также Бабиш опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу, поэтому говорит о "посредничестве" в переговорах между Россией и Украиной.