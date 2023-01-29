Новоизбранный президент Чехии вместе с президентом Словакии планируют посетить Украину, – СМИ
Источник:Pravda.sk
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с Владимиром Зеленским.
По информации СМИ, Петр Павел должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому 29 января.
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Что известно о предполагаемом визите
Отмечают, что в ходе телефонного разговора президент Чехии обсудит с Зеленским свой визит в Украину.
Павел намерен посетить Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Чапутова, которая встретилась с вновь избранным президентом Чехии в его предвыборном штабе, поддержала такую идею.
Выборы в Чехии: что известно о новом президенте
По результатам второго тура президентских выборов в Чехии победил 61-летний отставной генерал НАТО Петр Павел. В политике он относительно новое лицо, ведь до 2018 года занимался военной карьерой.
Он обошел бывшего премьера Андрея Бабиша.
По официальным результатам голосования, отставной генерал НАТО Петр Павел получил 58,32%, или 3,36 миллиона голосов. Соперник новоизбранного президента Андрей Бабиш получил 41,67%, или же 2,4 миллиона голосов.
Петр Павел решительно выступил за дальнейшую военную помощь Украине против вторжения России. В то же время Бабиш имел тесные связи с венгерским президентом Виктором Орбаном, который известен скандальными заявлениями относительно Украины.
Также Бабиш опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу, поэтому говорит о "посредничестве" в переговорах между Россией и Украиной.Обратите внимание! 24 Канал собрал актуальную информацию о новом президенте Чехии.