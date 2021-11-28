Президент Чехии Земан назначил нового премьера, находясь в стеклянном боксе

Чешский президент Милош Земан назначил нового главу правительства страны. Им стал 57-летний лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.

Торжественная церемония состоялась 28 ноября в загородной резиденции президента в городке Ланы, расположенном недалеко от Праги.

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Земан назначил премьера Чехии

Учитывая, что у Земана ранее подтвердили коронавирус, церемония объявления лидера коалиции "Вместе" Петра Фиалы премьер-министром состоялась с определенными ограничениями. Во избежание распространения болезни чешского лидера поместили в стеклянный бокс.

Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту во благо всех граждан Чешской республики,

– заявил Земан.

Напомним, назначение премьер-министра произошло спустя 7 недель после октябрьских выборов. Его планировали на 26 ноября, однако перенесли из-за коронавируса у президента.

Новый премьер Чехии – Фиала: короткая биография

В 1980-х годах Фиала изучал филологию и историю искусств в Университете имени Яна Евангелиста Пуркине, который позже переименовали в Университет имени Масарика. Получил степень доктора философии.

В 2002 году стал ректором родного университета и занимал этот пост до 2011 года, затем перешел на пост проректора. В течение двух лет возглавлял конференцию чешских ректоров.

В 2011 году Фиал был назначен госсоветником по вопросам образования, а в мае 2012 года он стал министром образования, молодежи и спорта. В том же году принял участие в рядах Гражданской демократической партии, которую возглавил в январе 2014 года.

На выборах 2017 и 2021 годов баллотировался в парламент Чехии от этой политсилы и побеждал.

Источник: Википедия