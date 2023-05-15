Президент Чили застрял в детской горке и получил успокаивающий поцелуй от жены: смешное видео

В чилийском городе Пунта-Аренас на камеру зафиксировали, как президент страны Габриэль Борич захотел спуститься на детской горке, но застрял в ней. Его смогла успокоить супруга.

Это произошло в родном городе Борича в регионе Магальянес. Он поехал туда, чтобы проголосовать на выборах в Учредительный совет. Видео с инцидентом распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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Президент Чили застрял в детской горке

Габриэль Борич гулял по городу со своей женой Ириной Караманос. Президент решил вспомнить детство и спуститься с детской горки. Он успешно спустился вниз, но выбраться не мог, потому что застрял.

Через 10 минут Боричу все же удалось выбраться с горки. На обнародованном видео видно, как после этого инцидента к супругу подошла его жена. Она успокоила обескураженного президента поцелуем.

Как чилийский президент застрял в детской горке: смотрите видео

Президент Южного Судана обмочился под звуки национального гимна

Ранее в сети стал вирусным ролик, на котором можно увидеть, как 71-летний президент Южного Судана Салва Киир попал в неловкую ситуацию.

Так, этот инцидент произошел во время церемонии исполнения национального гимна. Камера приведена на президента, слушающего гимн, приложив руку к сердцу. Опирается он на палку, что является признаком того, что со здоровьем в его возрасте не все хорошо. И в какой-то момент можно увидеть, как одна из штанин лидера страны становится мокрой, а возле обуви собирается лужа.