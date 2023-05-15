Це сталося у рідному місті Борича в регіоні Магальянес. Він поїхав туди, щоб проголосувати на виборах до Установчої ради. Відео з інцидентом розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Чилі – у полоні масштабних лісових пожеж: горіли десятки тисяч гектарів, є багато загиблих

Президент Чилі застряг у дитячій гірці

Габріель Борич гуляв містом зі своєю дружиною Іриною Караманос. Президент вирішив згадати дитинство і спуститися з дитячої гірки. Він успішно спустився донизу, але вибратися не міг, оскільки застряг.

Через 10 хвилин Боричу все ж таки вдалося вибратись з гірки. На оприлюдненому відео видно, як після цього інциденту до чоловіка підійшла його дружина. Вона заспокоїла збентеженого президента поцілунком.

Як чилійський президент застряг у дитячій гірці: дивіться відео

Президент Південного Судану обмочився під звуки національного гімну

Раніше у мережі став вірусним ролик, на якому можна побачити, як 71-річний президент Південного Судану Салва Кіір потрапив у незручну ситуацію.

Так, цей інцидент стався під час церемонії виконання національного гімну. Камера наведена на президента, котрий слухає гімн, приклавши руку до серця. Опирається він на палицю, що є ознакою того, що зі здоров'ям у його віці не все гаразд. І в якийсь момент можна побачити, як одна зі штанин лідера країни стає мокрою, а біля взуття назбирується калюжа.