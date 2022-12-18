"Украина должна победить": президент Европарламента сделала важное заявление об оружии
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Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную и финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы наше государство победило.
Президент Европарламента подчеркнула, что она гордится уровнем поддержки Украины, который сейчас есть в ЕС. В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы делать гораздо больше.
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Метсола призывает увеличить поддержку
Роберта Метсола подчеркнула, что война в Украине должна срочно прекратиться. Однако это возможно только при условии победы нашего государства, поэтому Евросоюз должен приложиться больше для этой цели,
Эта война обязана быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России,
– подчеркнула Метсола.
Президент Европарламента поздравила новый пакет санкций ЕС против России, который стал 9-м с 2014 года и убеждена – Евросоюз может сделать для Украины еще больше.
Новый пакет санкций ЕС против России
16 декабря Евросоюз ввел новые санкции против России. Под новые ограничения попала российская армия, политики, пропагандисты и организации, в частности:
- вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.
- главный вычислительный центр генштаба России – его сотрудники ответственны за наведение ракет по Украине.
- неонацистские организации "Российский имперский легион", Российское имперское движение, ДШРГ Русич и "Союз добровольцев Донбасса", воюющие на стороне России против Украины.
- 3 заместителя российского премьер-министра;
- 6 министров;
- губернаторы 7 областей;
- председатель конституционного суда России Валерий Зорькин и другие судьи;
- дочери Рамзана Кадырова Айшат и Карина, а также племянник Турпал-Али Ибрагимов;
- родные бизнесменов Ковальчуков, приближенных к Путину. В частности, супруга Юрия Ковальчука Татьяна и их сын Борис и сын Михаила Ковальчука Кирилл и внук Степан;
- все партии Госдумы России, в том числе "Единая Россия", КРПФ, ЛДПР и другие;
- ряд российских медиа и их руководители, а также певец Григорий Лепс и режиссер Никита Михалков.