"Украина должна победить": президент Европарламента сделала важное заявление об оружии

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную и финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы наше государство победило.

Президент Европарламента подчеркнула, что она гордится уровнем поддержки Украины, который сейчас есть в ЕС. В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы делать гораздо больше.

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Метсола призывает увеличить поддержку

Роберта Метсола подчеркнула, что война в Украине должна срочно прекратиться. Однако это возможно только при условии победы нашего государства, поэтому Евросоюз должен приложиться больше для этой цели,

Эта война обязана быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России,

– подчеркнула Метсола.

Президент Европарламента поздравила новый пакет санкций ЕС против России, который стал 9-м с 2014 года и убеждена – Евросоюз может сделать для Украины еще больше.

Новый пакет санкций ЕС против России

16 декабря Евросоюз ввел новые санкции против России. Под новые ограничения попала российская армия, политики, пропагандисты и организации, в частности: