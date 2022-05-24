Президент Филиппин Родриго Дутерте осудил Владимира Путина за убийства мирных людей в Украине

Уходящий в отставку президент Филиппин Родриго Дутерте резко раскритиковал Владимира Путина из-за убийств невинных людей в Украине. Это первое открытое осуждение Путина филиппинским лидером.

Ранее Дутерте неоднократно заявлял, что лидер России – его друг и кумир. Однако на третий месяц полномасштабной войны он решил пересмотреть собственные высказывания. Во время публичного выступления вечером 23 мая президент Филиппин осудил Путина за термин "специальная военная операция", а также подчеркнул, что события в Украине – полномасштабная война против "суверенного государства".

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Кроме того, Дутерте обвинил трехмесячную войну в росте цен на нефть. Это, по его словам, отразилось на экономике многих стран. включая филиппины.

Дутерте открестился от сходства с Путиным

Дутерте, которого активно критикуют за нарушение прав человека и массовые смертные казни в стране без суда, подчеркнул, что нельзя сравнивать его политику и действия Путина.

Многие говорят, что мы с Путиным убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцы, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не детей и стариков,

– сказал Дутерте.

Он добавил, что они с Путиным живут в двух разных мирах.

Уходящий в отставку 30 июня Дутерте призвал Путина прекратить обстрелы жилых районов и позволить невинным мирным жителям безопасно эвакуироваться. Он подчеркнул, что покидает пост лидера без понимания, как решить проблемы, спровоцированные войной, начатой Россией.

Родриго Дутерте: коротко

Авторитарный президент Филиппин Родриго Дутерте, известный многочисленными скандальными действиями и заявлениями.

Журнал Time наградил президента Филиппин прозвищем Палач за смертные карты преступников без суда и следствия. Для казней в стране действуют "эскадроны смерти Давао".

Дутерте неоднократно угрожал прямой расправой своим оппонентам или тем, кого считал преступниками.

Объявленная Дутерте кампания по борьбе с наркотиками обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных убийств. Только за 6 месяцев президентства Дутерте было убито более 7 тысяч человек.

В октябре 2021 года президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики после окончания его президентского срока в 2022 году. Его каденция истекает 30 июня.

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