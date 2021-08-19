Сейчас Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда он и предоставил первые комментарии после бегства из Афганистана.

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Ашраф Гани сбежал в ОАЭ и оттуда сделал заявление

О бегстве президента Афганистана Ашрафа Гани из страны стало известно еще 15 августа. Однако лишь 18 числа в ОАЭ подтвердили, что беглец находится на территории этой страны.

Оттуда Гани сделал первые заявления.

По его словам, никакого бегства не было – он как глава государства решил уехать, чтобы избежать в Афганистане кровопролития.

И, конечно, никаких значительных сумм денег с собой он не вывозил.

Напомним, сначала не было официальной информации, как и куда отбыл Гани, поэтому в СМИ и соцсетях ходили слухи о паническом бегстве президента, а также и о том, что он вывез полные вертолеты денег.

Коротко о ситуации в Афганистане

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город сдался практически без сопротивления. А президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день сложил полномочия и вылетел из страны. Пока талибы обустраивались, а Гани молчал:

Ахмад Масуд, сын афганского героя войны с СССР Ахмада Шаха Масуда, объявил талибам войну и призвал сторонников группироваться в провинции Панджшер.

Талибы же намекнули, что лидером Афганистана будет один из основателей движения "Талибан" и действующий глава его политического офиса в Катаре Абдул Гани Барадар.

Главой государства объявил себя и вице-президент Афганистана Аммрулла Салех . Он заявил, что остается на территории страны, и обратился к афганцам с призывом противостоять талибам.