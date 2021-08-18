З'ясувалося, що мільярди доларів США та НАТО весь цей час йшли у кишені можновладців Афганістану, тоді як звичайні солдати могли не отримувати зарплату місяцями.

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У червні 2014 року майже 30 тисяч іракських солдатів не змогли перешкодити 1500 бойовикам терористичного угрупування ІДІЛ захопити Мосул, друге за величиною місто Іраку. Це вже було знаком, що щось відбувається не так.

У серпні 2021 року афганський сектор безпеки, який налічував армію, ВПС та поліцію, не витримав наступу приблизно талібів. Причин швидкого розгрому афганської армії було декілька. Найголовніше – корупція.

Корупція і "солдати-привиди"

Корупція в міністерствах оборони та внутрішніх справ Афганістану досягала катастрофічного рівня. Кошти, боєприпаси та продовольство розкрадалися, замість того, щоб потрапити до солдатів. Боєприпаси та інше обладнання продавалися на чорному ринку, і в підсумку опинилися в руках талібів.

Як пише ВВС-Україна, насправді чисельність афганської армії була в рази меншою і становила 50 тисяч військових. Афганські чиновники просто придумували міфічні батальйони та вибивали для них американське фінансування.

Високопоставлені офіцери "роздували" штат своїх підрозділів вигаданими іменами та забирали собі зарплати цих "солдатів-привидів". Тоді як справжні афганські військові могли місяцями не отримувати зарплату.

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Серед інших причин видання називає:

політичну нестабільність – постійні кадрові зміни та втручання інших країн;

– постійні кадрові зміни та втручання інших країн; відсутність ідеологічного підґрунтя – афганські військові, які за останні двадцять років навчилися покладатися на підтримку США, були фатально деморалізовані рішенням Вашингтона відмовитися від них.

Офіцер спецпідрозділу Афганістану повідомив Washington Post, що багато афганців сприйняли угоду про виведення військ, яку адміністрація Дональда Трампа підписала з талібами в лютому 2020 року, як "кінець".

Серед афганських військ були поширені теорії змови про нібито таємну угоду між урядом Афганістану та талібами. Це ще більше підірвало рішучість афганських солдатів чинити опір просуванню ідеологічно згуртованих талібів.

До чого все це призвело