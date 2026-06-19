Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно о визите президента Гондураса?

В Киеве Насри Асфура встретился с Владимиром Зеленским.

По словам президента Украины, визит начался с почтения памяти павших украинских воинов. Лидеры прошли вдоль Стены памяти у Михайловского собора и отдали дань уважения защитникам и защитницам.

Зеленский подчеркнул, что это был важный жест уважения к нашим людям, отдавших жизнь за Украину, за свободу и мир.

Мы ценим такую поддержку, солидарность с нашим народом и понимание того, через что сегодня проходит Украина. Вечная память и благодарность всем нашим защитникам и защитницам, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии,

– написал глава государства.

Тем временем в "Укрзализныце" сообщили, что вместе с президентом Гондураса в Киев прибыла министр иностранных дел Мирея Агуэро.

И хотя в Гондурасе есть немало интересного, пассажирской железной дороги там сегодня нет. Поэтому сегодня на карте железнодорожной дипломатии появился ещё один флаг,

– добавили в компании.

К слову, в апреле этого года Владимир Зеленский также впервые провел телефонный разговор с Насри Асфурой. Тогда политики обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых Украина готова делиться своим опытом и оказывать помощь.