Президент Гвинеи-Бисау привез в Киев "месседж от Путина": реакция Зеленского

Президент Гвинеи-Бисау Умару Эмбало прибыл с официальным визитом в Украину. Перед этим он пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным о войне и возможности переговоров.

Президент Гвинеи передал позицию Кремля о якобы налаживании мостов с Украиной. Это подтвердил во время прессконференции по результатам встречи украинский президент Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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Какие месседжи России передал Эмбало

По словам президента Гвинеи, Россия хочет "наладить мосты". Проще говоря, страна-агресорка чувствует приближение своего поражения на поле боя и потому стремится перемирие. Очевидно, что во время переговоров россияне будут диктовать свои условия, на которые Украина никогда не согласится.

Как на это отреагировал Владимир Зеленский

Во время совместной прессконференции Зеленский отметил, что стороны действительно уделили вопросу относительно сигналов от российской стороны много внимания.

Господин Эмбало заявил, что Россия хочет "наладить мосты". Я рассказал президенту, что происходит. Я сказал, что чтобы были мосты, с теми или иными государствами, нужно, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда можно будет о чем-то говорить в будущем,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер спросил, с кем должна говорить Украина. Россия хочет разблокировать отношения, поэтому для начала нужно разблокировать Черное море.

"И третье-все боятся, что есть ядерное оружие. В последнее время все говорят о какой-то "грязной бомбе". Вся эта риторика идет именно от России. И угроза вся от них. Они оккупировали нашу территорию, захватили Запорожскую АЭС", - напомнил президент.

Зеленский подчеркнул: чтобы налаживать отношения, необходимо, чтобы государство, которое об этом просит уважало другую сторону – ее суверенитет, территориальную целостность. В случае с Россией этого нет.