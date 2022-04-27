Президент Хорватии угрожает заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Намерения Швеции и Финляндии стать членами НАТО, чтобы оградить себя от предполагаемого нападения России, могут потерпеть крах из-за политических амбиций на другом конце Европы. Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил заблокировать их вступление в Альянс.

Зоран Миланович решил воспользоваться возможностью давления на другие европейские страны. Он выступает с требованием реформы избирательного законодательства Боснии и Герцеговины, где проживает множество этнических хорватов.

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В Боснии и Герцеговине вскоре пройдут выборы. И крупнейшая хорватская партия страны требует реформ, которые дадут хорватам Боснии больше полномочий. К их призывам присоединились и хорватский президент и правительство.

Следовательно, Миланович решил прибегнуть, фактически, к шантажу.

"Как по мне, пусть вступают в НАТО… но пока не будет решен вопрос избирательного законодательства Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если могут и хотят, не заставят (боснийских чиновников, – 24 канал) изменить избирательное законодательство в ближайшие шесть месяцев и предоставить хорватам их основные права, парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО", – заявил Миланович.

Хорватскому президенту не нравится тот факт, что Болгария и Румыния не могут присоединиться к Шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, а Косово не было признано, при этом Финляндия "может вступить в НАТО сразу". Хотя и признает Финляндию "примерной страной".

Следует отметить, что если Финляндия и Швеция решат вступить в НАТО, их заявки должны быть ратифицированы всеми 30 членами Альянса. Хорватия является членом НАТО с 2009 года. Ратификацию соглашения осуществляет парламент страны, а не президент.