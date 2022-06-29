Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с визитом в Киев

Президент Индонезии 29 июня приехал в Киев. Ранее Джоко Видодо анонсировал, что после Киева посетит Москву и попытается уговорить Владимира Путина прекратить огонь.

О своем путешествии лидер Индонезии рассказал в соцсетях. Он подчеркнул, что ехал из Перемышля в Киев на протяжении 11 часов.

Ранее Фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20, даже если там будет Путин

Путешествие по железной дороге президента длилось 11 часов

Несмотря на военное положение, поездка прошла нормально и уже в 8:50 Видодо прибыл на вокзал столицы. Здесь его встретили представители украинской власти. Вероятно, что президент Индонезии поедет в разрушенный россиянами Ирпень Киевской области.

Видодо отметил, что поездка в Ирпень состоится перед встречей с президентом Зеленским в Мариинском дворце. Также среди пунктов визита – посещение одного из центров хирургии в украинской столице.

Смотрите видео, как президент Индонезии ехал в Украину:

Видодо хотел приехать к Путину после Зеленского

Ранее президент Джоко Видодо сообщал, что после встречи с Владимиром Зеленским он хочет встретиться и с Владимиром Путиным. Темой разговора должно стать прекращение огня в Украине. Несмотря на осуждение войны, напомним, что Индонезия отклонила запрос о предоставлении оружия Украине.

Что известно о саммите "Большой двадцатки"

Визит Джоко Видодо важен тем, что именно в Индонезии в ноябре 2022 года состоится саммит "Большой двадцатки".

Поскольку Россия входит в G20, то теоретически возможен и приезд Владимира Путина. Об этом говорили и в Кремле.

Вместе с тем ожидается, что участие в саммите может принять и Владимир Зеленский.

В Еврокомиссии отвергли призыв некоторых стран игнорировать встречу G20.

Видодо недавно отметил, что непосредственное участие Путина невозможно.

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