Это будет первый государственный визит политика в Украину. Он пройдет с 5 по 7 октября. Такой информацией поделились в посольстве Израиля.
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Президент Израиля встретится с Владимиром Зеленским, который, собственно, приглашал его в Украину. Кроме этого, пообщается с главой правительства Денисом Шмыгалем. Также проведет встречу с представителями украинской еврейской общины и выступит перед нардепами в парламенте.
Герцог об убийствах в Бабьем Яру
Герцог примет участие в официальной международной церемонии в 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру и открытии Мемориального центра Холокоста. К его делегации присоединятся члены израильского Кнессета, в частности – Зеев Элькин, представитель правительства в Украине.
Комментируя свой предстоящий визит в Украину, политик подчеркнул, что нужно продолжать говорить о трагедии в Бабьем Яру. Мол, это – единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки.
Необходимо изучить прошлое, в частности Холокост и преследования еврейского народа, в духе заповеди "и вы скажете своему сыну и дочери",
– отметил Герцог.
Трагедия в Бабьем Яру: что следует знать
- В течение 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли более 33 тысяч человек. Расстрелы и захоронения длились до 1943 года.
- Так Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине. По разным оценкам, в течение Второй мировой войны там погибли от 100 до 150 тысяч человек.
- Накануне Служба безопасности Украины открыла архив со страшными воспоминаниями о Бабьем Яре. Киевлянка Надежда Горбачева, в частности, поделилась жуткими подробностями.