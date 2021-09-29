Это будет первый государственный визит политика в Украину. Он пройдет с 5 по 7 октября. Такой информацией поделились в посольстве Израиля.

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Президент Израиля встретится с Владимиром Зеленским, который, собственно, приглашал его в Украину. Кроме этого, пообщается с главой правительства Денисом Шмыгалем. Также проведет встречу с представителями украинской еврейской общины и выступит перед нардепами в парламенте.

Герцог об убийствах в Бабьем Яру

Герцог примет участие в официальной международной церемонии в 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру и открытии Мемориального центра Холокоста. К его делегации присоединятся члены израильского Кнессета, в частности – Зеев Элькин, представитель правительства в Украине.

Комментируя свой предстоящий визит в Украину, политик подчеркнул, что нужно продолжать говорить о трагедии в Бабьем Яру. Мол, это – единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки.

Необходимо изучить прошлое, в частности Холокост и преследования еврейского народа, в духе заповеди "и вы скажете своему сыну и дочери",

– отметил Герцог.

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