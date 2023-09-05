Скандал с "российским бизнесом" мужа: президент Эстонии потребовал отставки премьера

Президент Эстонии Алар Карис отреагировал на скандал с премьер-министром Каей Каллас, у мужа которой нашли "российский бизнес". Карис считает, что Каллас должна уйти в отставку.

Об этом он сказал после встречи с главами парламентских партий. Президент Эстонии заявил, что предпочел бы отставку Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

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Президент Эстонии объяснил, почему Каллас должна уйти в отставку

"Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису", – отметил Карис.

По словам эстонского президента, решение об отставке помогло в Калласе сохранить себя, ее близких, работоспособность правительства и "доверие к тем сообщениям, которые посылает Эстония".

"Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность нравственной проблемы", – подчеркнул Карис.

Каллас раскрыла детали займа для бизнеса мужчины

Каллас сообщила, что после участия в спецзаседании комитета, где давала объяснения относительно "российского бизнеса" мужа, передала депутатам подробную информацию о займе.

Сегодня представители оппозиции на комитете удивили меня вопросом о том, в какой конкретный день я подписала соглашения о займе для мужа. Я не понимаю, как это касается сути дела, но чтобы засвидетельствовать, что мне нечего прятать, я только что прислала членам комитета соглашение о займе для фирмы мужа и два приложения к нему,

– заявила Кая Каллас.

На заседании она отказалась называть дату, объяснив это тем, что опасается ошибиться и получить новые обвинения. Отдельные депутаты потребовали увидеть текст соглашения.

"Я делаю это с полным пониманием, что политики EKRE будут удивлены моим шагом, но это их не остановит. Что бы я им ни отвечала, они продолжат повторять, как старая пластинка, что мои ответы их не удовлетворяют… Думаю, все это продолжится, потому что на этом этапе единственная цель оппозиционных политиков – это "охота на ведьм", – добавила Каллас.

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