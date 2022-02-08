Президент назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА

Президент Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской ОГА. До этого Кулеба занимал должность первого заместителя главы КГГА по вопросам самоуправления.

Указ о назначении Кулебы президент подписал 8 февраля. В этот же день он вручил Кулебе служебное удостоверение.

Ранее было решение правительства: Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА

Зеленский вручил служебное удостоверение Алексею Кулебе

Во время встречи в Офисе Президента Зеленский поздравил нового главу Киевской ОГА с назначением. Глава государства выразил надежду, что и знания и опыт Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

2 февраля Кулебу на этом посту утвердило правительство. С должности, соответственно, уволили его предшественника – Василия Володина.

Что известно об Алексее Кулебе:

Кулеба родился в 1983 году в Киеве.

В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике).

В 2005-2008 годах был аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Кандидат наук по государственному управлению.

Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.

Был советником на общественных началах гендиректора коммунального предприятия "Плес".

Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.

Володин временно возглавлял Киевскую ОГА с марта 2020 года – вместо Алексея Чернышева. В июне 2020 года президент издал указ о его назначении.