Президент похвастался новой маркой "Укрпочты" с посланием к российскому военному кораблю

"Укрпочта" выпустила новую марку. На ней изобразили известное послание русскому кораблю.

Новая марка уже оказалась у президента Владимира Зеленского. Он гордо ею похвастался.

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Фраза, ставшая символом несокрушимости украинских защитников, теперь и на почтовых марках. Пользуйтесь и помните, что у "русского военного корабля" всегда только одно направление,

– сказал Зеленский.

Марку "Укрпочта" уже ввела в обращение.

Российские корабли известной фразой теперь посылают не только украинцы: смотрите видео