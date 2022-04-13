Президент похвастался новой маркой "Укрпочты" с посланием к российскому военному кораблю
13 апреля 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в инстаграме
"Укрпочта" выпустила новую марку. На ней изобразили известное послание русскому кораблю.
Новая марка уже оказалась у президента Владимира Зеленского. Он гордо ею похвастался.
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Фраза, ставшая символом несокрушимости украинских защитников, теперь и на почтовых марках. Пользуйтесь и помните, что у "русского военного корабля" всегда только одно направление,
– сказал Зеленский.
Марку "Укрпочта" уже ввела в обращение.
Российские корабли известной фразой теперь посылают не только украинцы: смотрите видео