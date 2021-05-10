Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Организацию Североатлантического договора усилить присутствие войск Альянса в странах восточного фланга. Он сделал это на заседании стран так называемой "Бухарестской девятки".

Иоганнис отметил, что он поднял этот вопрос и в разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Американский лидер присоединился к виртуальному саммиту.

Обратите внимание На саммите "Бухарестской девятки" страны НАТО заявили о поддержке Украины

В порт Одессы зашел фрегат береговой охраны США

Катер береговой охраны США прибыл в порт Одессы после учений по оперативной совместимости с украинскими военными в Черном море. Об этом сообщили в командовании Министерства внутренних дел США в Европе и Африке.

Учения по взаимодействию на море продолжались несколько дней и продолжились уже в порту. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 8 мая российские суда пытались помешать учениям в море вблизи Одессы. По их данным, корабли России:

объявляли вымышленные координаты;

опасно маневрировали;

пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей.

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Хакерская атака на крупнейший трубопровод США

За хакерской атакой, которая привела к временной остановке одного из крупнейших трубопроводов США, вероятно, стоит группа, которая связана с Россией. В Федеральном бюро расследований подтвердили, что кибератаку осуществили с помощью программы DarkSide.

Справка. Трубопровод простирается от Техаса до Нью-Джерси. Ежедневно по нему проходит более 380 миллионов литров бензина дизельного и реактивного топлива.

Сейчас федеральные агенты выясняют, были ли причастны к атаке иностранные граждане. Нападение на колониальный трубопровод произошло в пятницу, 7 мая. Хакеры заблокировали работу систем компании и требовали выкуп для возобновления доступа. Пока неизвестно, заплатила ли компания деньги.

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Полный выпуск программы "Голос Америки" за 10 мая 2021 года: смотрите видео