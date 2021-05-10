Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав Організацію Північноатлантичного договору посилити присутність військ Альянсу у країнах східного флангу. Він зробив це на засіданні країн так званої "Бухарестської дев'ятки".

Йоганніс зазначив, що він порушив це питання і в розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Американський лідер долучився до віртуального саміту.

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До порту Одеси зайшов фрегат берегової охорони США

Катер берегової охорони США прибув до порту Одеси після навчань із оперативної сумісності з українськими військовими у Чорному морі. Про це повідомили в командуванні Міністерства внутрішніх справ США в Європі та Африці.

Навчання із взаємодії на морі тривали кілька днів і продовжилися вже в порті. Державна прикордонна служба України повідомила, що 8 травня російські судна намагалися перешкодити навчанням в морі поблизу Одеси. За їхніми даними, кораблі Росії:

оголошували вигадані координати;

небезпечно маневрували;

намагалися штучно звузити зону маневру для українського та американського кораблів.

До теми Вперше за 13 років: до порту Одеси зайшов фрегат берегової охорони США

Хакерська атака на найбільший трубопровід США

За хакерською атакою, яка призвела до тимчасової зупинки одного з найбільших трубопроводів США ймовірно стоїть група, яка пов'язана з Росією. У Федеральному бюро розслідувань підтвердили, що кібератаку здійснили за допомогою програми DarkSide.

Довідка. Трубопровід простягається від Техасу до Нью-Джерсі. Щоденно ним проходить понад 380 мільйонів літрів бензину дизельного та реактивного палива.

Наразі федеральні агенти з'ясовують, чи були причетні до атаки іноземні громадяни. Напад на колоніальний трубопровід відбувся у п'ятницю, 7 травня. Хакери заблокували роботу систем компанії і вимагали викуп для поновлення доступу. Наразі невідомо, чи компанія заплатила гроші.

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