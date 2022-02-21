Президент Сербии заявил, что ожидает санкций против газопроводов

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на решение России о признании своих наемников на Донбассе. Он заявил, что ожидает санкций против газопроводов.

Также политик говорит, что ожидает роста цен на нефть. Он утверждает, что решение по боевикам на Донбассе полностью меняет мировой порядок.

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Российские СМИ пишут, что Вучич приказал повысить готовность армии, спецназа и полиции из-за событий вокруг Украины.

Вучич является президентом Сербии с мая 2017 года, до этого был премьер-министром, первым вице-премьером, министром обороны и министром информации. В 2018 году после переговоров в Москве он называл Путина "дорогим другом".

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