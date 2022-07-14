Сейчас Раджапакс находится в Сингапуре. Он прилетел туда из Мальдив после того, как сбежал из Шри-Ланки.

Ранее В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента и захватили ее: впечатляющие видео

Электронное заявление не могут сразу принять

Спикер парламента получил электронное письмо с заявлением об отставке Раджапаксы. Однако заявили, что подобный формат заявления не могут принять.

Нужно проверить его законность. Поэтому письмо направили соответствующим органам. Спикер подчеркнул, что ожидают получить бумажную копию письма, но это займет больше времени.

Протесты в Шри-Ланке: что известно

9 июля протестующие в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента в Коломбо и захватили ее. Последний скрылся. Его кортеж сразу был замечен в аэропорту.

Впоследствии сообщили, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны вместе со своей женой. Они улетели на Мальдивы.

Протесты возникли еще раньше из-за экономического кризиса. В стране – нехватка иностранной валюты, что существенно повлияло на стоимость топлива. Власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов.

Следовательно, основное требование митингующих – отставка президента. После его бегства протесты возобновились.

Детальнее – в Шри-Ланке продолжаются протесты: видео