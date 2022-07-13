Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса скрылся из страны вместе со своей женой. Заметим, что несколько дней назад появилась информация о том, что он прибыл в аэропорт во избежание возможной расправы над собой.

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Раджапакса вылетел в отставку

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил, что Раджапакса и его жена улетели в Мали на Мальдивах. Для этих супругов использовали военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Шри-Ланки.

Отметим, что местная авиадиспетчерская служба поначалу отказала самолету в просьбе приземлиться. Но это стало возможным после вмешательства спикера парламента страны и бывшего президента Мохаммеда Нашида. Интересно, что последний ни подтвердил, ни опроверг соответствующую информацию.

Вылет Раджипакса из страны был подтвержден в среду 13 июля. Эту информацию предоставили в ВВС Шри-Ланки.

Согласно запросу правительства и в соответствии с полномочиями, возложенными на президента в Конституции Шри-Ланки, ВВС Шри-Ланки сегодня утром предоставили самолет, чтобы доставить президента, его жену и двух сотрудников службы безопасности на Мальдивы,

– говорят в ведомстве.

Заметим, что президент вместе с супругой несколько дней не могли покинуть Шри-Ланку. В понедельник они должны были сесть на самолет Sri Lankan Airlines в Дубай, но воздушное судно улетело без них. А все потому, что сотрудники иммиграционной службы отказались обрабатывать паспорта чиновника и тех, кто с ним должен был лететь.

В стране объявили о чрезвычайном положении

После информации о побеге Раджипаксы на Мальдивы протесты возобновились. Недовольные вышли на улицы столицы Коломбо. Это стало причиной того, что премьер-министр Шри-Ланки объявил о чрезвычайном положении по всей территории страны.

Сотни митингующих собрались возле офиса премьер-министра. Они требуют, чтобы ни президент, ни премьер-министр "не пощадили". Заметим, что над демонстрантами пролетают военные вертолеты. Также против недовольных полицейские применяют слезоточивый газ.

Протестующие собрались возле офиса премьер-министра Шри-Ланки: смотрите видео

Протестующих разгоняли слезоточивым газом: смотрите видео

Заметим, что премьер отдал приказ силам безопасности. Они обязаны арестовывать тех, кто "ведет себя ненадлежащим образом". Кроме того, правоохранителям разрешено конфисковывать транспортные средства, которые митингующие используют для передвижения.

Над протестующими летают военные вертолеты: смотрите видео

Напомним, что 9 июля протестующие ворвались в резиденцию президента в Шри-Ланке и захватили ее. Последнему пришлось убегать от разъяренной толпы, которая могла буквально разорвать ее на клочья.

Причина недовольства демонстрантов проста. Они пришли из всей страны в Коломбо для того, чтобы президент подал в отставку. Их допекали несколько месяцев протестов, на которые жители страны выходили из-за того, что власти неэффективно выходили из экономического кризиса.

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