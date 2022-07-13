Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік з країни разом зі своєю дружиною. Зауважимо, що кілька днів тому з'явилась інформація про те, що він прибув до аеропорту, щоб уникнути можливої розправи над собою.

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Раджапакса вилетів до відставки

Високопоставлений співробітник служби безпеки повідомив, що Раджапакса та його дружина полетіли до Малі на Мальдівах. Для цього подружжя використало військово-транспортний літак Ан-32 ВПС Шрі-Ланки.

Зауважимо, що місцева авіадиспетчерська служба спочатку відмовила літаку у проханні приземлитись. Але це стало можливим після втручання спікера парламенту країни та колишнього президента Мохамеда Нашида. Цікаво, що останній ані підтвердив, ані спростував відповідну інформацію.

Виліт Раджипакса з країни підтвердили у середу 13 липня. Цю інформацію надали у ВПС Шрі-Ланки.

Відповідно до запиту уряду та відповідно до повноважень, покладених на президента в Конституції Шрі-Ланки, ВПС Шрі-Ланки сьогодні вранці надали літак, щоб доставити президента, його дружину та двох співробітників служби безпеки на Мальдіви,

– кажуть у відомстві.

Зауважимо, що президент разом з дружиною упродовж кількох днів не могли покинути Шрі-Ланку. У понеділок вони мали сісти на літак Sri Lankan Airlines до Дубая, але повітряне судно полетіло без них. А все тому, що співробітники імміграційної служби відмовились обробляти паспорти високопосадовця та тих, хто з ним мав летіти.

У країні оголосили про надзвичайний стан

Опісля інформації про втечу Раджипакси на Мальдіви протести відновились. Незадоволені вийшли на вулиці столиці Коломбо. Це стало причиною того, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки оголосив про надзвичайний стан по всій території країни.

Сотні мітингарів зібрались біля офісу прем'єр-міністра. Вони вимагають, щоб ані президента, ані прем'єр-міністра "не пощадили". Зауважимо, що над демонстрантами пролітають військові вертольоти. Також проти незадоволених поліцейські застосовують сльозогінний газ.

Протестувальники зібрались біля офісу прем'єр-міністра Шрі-Ланки: дивіться відео

Протестувальників розганяли сльозогінним газом: дивіться відео

Зауважимо, що прем'єр віддав наказ силам безпеки. Вони зобов'язані заарештовувати тих, хто "поводиться неналежним чином". Крім того, правоохоронцям дозволено конфісковувати транспортні засоби, які мітингарі використовують для пересування.

Над протестувальниками літають військові вертольоти: дивіться відео

Нагадаємо, що 9 липня протестувальники увірвались у резиденцію президента у Шрі-Ланці та захопили її. Останньому довелось втікати від розлюченого натовпу, який міг буквально розірвати його на клапті.

Причина невдоволення демонстрантів проста. Вони прийшли з усієї країни до Коломбо задля того, щоб президент подав у відставку. Їх допекли кілька місяців протестів, на які мешканці країни виходили тому, що влада неефективно виходила з економічної кризи.

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