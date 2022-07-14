Зараз Раджапакса перебуває у Сінгапурі. Він прилетів туди з Мальдівів після того, як втік з Шрі-Ланки.

Раніше У Шрі-Ланці протестувальники увірвалися в резиденцію президента й захопили її: вражаючі відео

Електронну заяву не можуть одразу прийняти

Спікер парламенту отримав електронний лист із заявою про відставку Раджапакси. Однак заявили, що такий формат заяви не можуть прийняти.

Потрібно перевірити його законність. Тому лист надіслали відповідним органам. Спікер наголосив, що очікують отримати паперову копію листа, але це займе більше часу.

Протести у Шрі-Ланці: що відомо

9 липня протестувальники у Шрі-Ланці увірвались у резиденцію президента в Коломбо та захопили її. Останній втік. Його кортеж одразу помітили в аеропорту.

Згодом повідомили, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса таки втік з країни разом зі своєю дружиною. Вони полетіли на Мальдіви.

Протести виникли ще раніше через економічну кризу. У країні – брак іноземної валюти, що суттєво вплинуло на вартість палива. Влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досяг 51 мільярда доларів.

Відтак основна вимога мітингарів – відставка президента. Після його втечі протести поновились.

Детальніше – у Шрі-Ланці тривають протести: відео