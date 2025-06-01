Зеленский прибыл в Литву: будет участвовать в саммите Бухарестской девятки

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите стран Бухарестской девятки и Северной Европы. Мероприятие в Вильнюсе станет площадкой для обсуждения поддержки Украины накануне саммита НАТО в Гааге.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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Зеленский приехал на саммит Бухарестской девятки

В понедельник, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите стран Бухарестской девятки (B9) и Нордических стран. Саммит проходит накануне встречи лидеров НАТО, поэтому среди главных тем – поддержка Украины и координация политики безопасности.

Как сообщил Сергей Никифоров, на полях мероприятия также запланированы двусторонние встречи Зеленского с лидерами стран-участниц. По данным литовского вещателя LRT, государственный самолет с главой государства приземлился в Вильнюсе около 10:38 утра.

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Напомним, Бухарестская девятка была создана в 2015 году как формат безопасности взаимодействия стран Восточного фланга НАТО. В нее входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. Формат активно поддерживает Украину в условиях полномасштабного вторжения России.