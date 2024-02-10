Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку после громкого скандала: что именно произошло

Каталин Новак решила уйти с должности президента Венгрии. Она извинилась за свой поступок и заявила, что совершила ошибку.

В субботу, 10 января, президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку. Причиной стало ее решение помиловать мужчину, которого осудили как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

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Что известно про скандал

Катрин Новак помиловала перед визитом Папы Римского еще в апреле 2023 года около 20 человек. В их числе оказался заместитель директора детского дома. Он помогал бывшему директору этого заведения скрывать связанные с педофилией преступления. Сам директор был приговорен к 8 годам за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в период с 2004 по 2016 годы.

Его заместителя приговорили к 3 годам и 4 месяцам, а также запретили ему работать и заниматься общественной деятельностью в течение пяти лет. По данным следствия, он пытался давить на детей, чтобы они отказались от своих показаний и лжесвидетельствовали. Недавно на фоне помилования этого мужчины в Венгрии произошел громкий скандал. Оппозиционные призвали президента Новак уйти в отставку.

В пятницу, 9 февраля, в Будапеште прошел митинг с участием примерно одной тысячи человек. Сотни протестующих требовали от Новака отставки. Сама она в тот момент находилась в Катаре.

Что сказала Новак

Катрин Новак не только объявила о своей отставке, но и признала, что решение о помиловании требовало объяснений.

Я совершила ошибку. Решения о помиловании и отсутствии обоснования могли вызывать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей – это наша общая обязанность,

– заявила глава государства.

Новак попросила прощения у всех, кого она оскорбила, и у всех жертв сексуального насилия, которые, возможно, почувствовали, что президент не поддержала их. По ее словам, она ожидает, что новый президент не будет делать ошибок, а если сделает, то возьмет за них ответственность и при необходимости уйдет в отставку.

Теперь парламент Венгрии в течение 30 дней после окончания срока полномочий Катрин Новак должен избрать нового президента.

Следует заметить, что в отставку ушла не только Новак. Министр юстиции Юдит Варга, которая и подписала ее решение о помиловании, тоже оставила должность.

Что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях на фоне скандала заявил, что для преступников-педофилов не может быть помилования. Он от имени правительства подал поправку к Конституции, которая исключит возможность помилования лица, совершившего преступление против несовершеннолетнего ребенка.

Также Орбан сообщил, что у него 5 детей и 6 внуков. Глава правительства заявил, что если бы кто-нибудь к ним прикоснулся, то его первой же мыслью было бы "разрезать его пополам или разорвать в клочья".