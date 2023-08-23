В риторике Каталин Новак мало позитивного в ситуации в Украине. Об этом 24 Канала сообщил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что в выступлении президентки не хватает конкретики и реальной помощи.
Читайте также Впервые в истории Венгрии президентом стала женщина – Каталин Новак
О чем говорила Каталина Новак
Конкретики по ситуации в Украине не прозвучали, также не было сказано ни слова о Крымской платформе. Речь венгерской главы Тибор Томпа назвал "смесью пиара с шовинизмом".
Она говорит о том, что привезла в Закарпатье силу 15 миллионов венгров. Сегодня в Венгрии проживает менее 10 миллионов. Кто дал право госпоже Каталин говорить от граждан других стран? Я, как украинский венгр, такого права ей не давал,
– сказал Тибор Томпа.
Каталин Новак сообщила, что дальше посетит Киев, чтобы помочь тем, на кого напали, а также отметила, что хочет, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, жили достойными европейских норм.
Тибор Томпа рассказал о визите президентки Венгрии в Закарпатье: смотрите видео
Чего Венгрия хочет от Украины
После официальной части госпожа Каталин имела встречи в закрытом формате. Она общалась руководителями местных венгров, в частности, с Партией венгров в Украине КМКС. По словам Тибора Томпа, там она получила определенные установки, с которыми уехала в Киев.
Она говорила, что перед президентом Украины будет поднимать вопрос обучения венгров на Закарпатье. Местные руководители хотели бы получить индульгенцию не учить украинский язык и не преподавать предметы на украинском. Это все для того, чтобы венгры, которые являются гражданами Украины, и в дальнейшем были крепостными для Орбана и дешевой рабочей силой,
– подчеркнул Тибор Томпа.
- В первый день визита Каталин Новак встретилась с руководством Закарпатской ОВА, облсовета, Берегово и района. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе относительно тех проектов, которые начали во время полномасштабного вторжения России.
- 23 августа глава Венгрии будет находиться в Киеве, где примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.
- Каталин Новак уже была в Украине в ноябре 2022 года. Тогда она встречалась с Владимиром Зеленским. Потом заявила, что осуждает вторжение России в наше государство и выразила надежду, что 2023 год станет годом мира и восстановления.