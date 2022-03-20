Запрет пророссийских партий, потери врага: Зеленский обратился к людям после 24 дней войны

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины обратился к украинцам после 24 дней войны. Владимир Зеленский рассказал, что украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах и при разных условиях.

Соответствующее обращение президент записал в ночь на 20 марта. Зеленский отметил, что все мы отвечаем мудростью и храбростью на нападение России.

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Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью – такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой,

– объяснил президент.

Вспомнил, что они все равно приходят туда.

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Владимир Зеленский заявления, что сделать с мирным городом то, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через столетие.

И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержку. Чем больше Россия применяет террор против Украины, тем худшие последствия для нее наступают,

– объяснил Зеленский.

Президент вспомнил, что призвал Швейцарию, чтобы все их компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно.

Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80 – 90%

Владимир Зеленский объяснил, что наши Вооруженные Силы продолжают удерживать врага по всем основным направлениям.

Наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения кафиров уничтожены на 80 – 90%,

– заметил президент.

Президент отметил государственными наградами Украины 161 нашего защитника. Из них 40 – посмертно. Героями Украины стали 12 военнослужащих, восемь из них посмертно.

В Украине прекратили работу ряда пророссийских партий

Владимир Зеленский отметил, что военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить их, собственную партию или карьеру выше интересов государственных и народных.

Добавил, что любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха и получит жесткий ответ.

Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную Россией и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения,

– рассказал президент.

Так, пока идет война, в Украине не будет действовать:

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Партия Шария";

"Наши";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Государство";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

партия "Социалисты";

"блок Владимира Сальдо".

Президент поручил Министерству юстиции безотлагательно принять меры по запрету деятельности указанных партий.

"Каждый сейчас должен заботиться об интересах нашего государства. Об интересах Украины. Потому что это ради нас. Потому что это ради жизни. Слава всем нашим героям! Слава Украине!", – заявил президент.

Ночное обращение президента в ночь на 20 марта: смотрите видео