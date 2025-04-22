Зеленский готовится к поездке на похороны Папы Римского Франциска, – СМИ

Похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля, состоятся в ближайшие дни. Церемонию прощания может посетить президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас готовится все к его поездке в Ватикан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Суспильного.

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️Зеленский посетит похороны Папы

О визите Зеленского на похороны Франциска сообщили источники в Офисе Президента.

Там ждали деталей относительно даты прощания с понтификом, чтобы спланировать поездку.

Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Папе Франциску за духовной поддержкой. Вечная память!

– отреагировал на смерть понтифика накануне украинский президент.

Напомним, что 22 апреля кардиналы собрались, чтобы обсудить похороны и определить их дату. Прощание с Папой пройдет в субботу, 26 апреля.

Ранее о визите в Ватикан уже объявил президент США Трамп.